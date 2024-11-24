Balıkesir’in Erdek ilçesinde zeytin yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ocaklar Mahallesi Hüseyin Durak Caddesi’nde saat 16.30 sularında meydana geldi. Tuna D. yönetimindeki 10 AGT 496 plakalı zeytin yüklü traktör, ara sokaktan kontrolsüz çıkan bir otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca römorku devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.