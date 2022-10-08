Balıkesir’in Havran ilçesinde kamyonet ile sivil görevli polis aracı çarpıştı kazada bir polis memuru ağır yaralandı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde kamyonet ile sivil görevli polis aracı çarpıştı kazada bir polis memuru ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Ü.E. yönetimindeki 17 UT 309 Plakalı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ve Balıkesir’e görevlendirilen otomobil ile H.K. yönetimindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet Büyükdere ışıklığı kavşağında çarpıştı. Kazada polis aracı içinde yolcu olarak bulunan Polis Memuru H.B.B. ağır yaralandı. Yaralı polis memuru 112 Sağlık Ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis Memuru H.B.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.