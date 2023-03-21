Balıkesir’de şubat 2023 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 547 bin 718 oldu. Türkiye genelinde şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 547 bin 718 oldu. Türkiye’de Şubat ayında 109 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43’ü otomobil, yüzde 33,7’si motosiklet, yüzde 13,4’ü kamyonet, yüzde 5,8’i traktör, yüzde 2,8’i kamyon, yüzde 0,4’ü otobüs, ve yüzde 0,2’ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.