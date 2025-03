Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde toplu iftar açma geleneği devam ediyor. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahallesinde Halil İbrahim Bozkurt’un düzenlediği iftar yemeği yüzlerce vatandaşı buluşturdu.

İlçeye bağlı Kızıklı Mahallesinde toplu iftar geleneği devam ederken, dün akşam da Halil İbrahim Bozkurt, iftar yemeğini üstlendi. Kurulan kazanlarda yemekler hazırlanırken, sokakta kurulan soflarda yüzlerce insanı buluşturdu. İftar öncesi imam Kemal Kartoğlu tarafında Kur’an ve Mevlit okunurken, ezanla birlikte oruçlar açılırken, yemekleri de gençler servis etti. İftar yemeklerinin devam edeceği açıklandı. Katılanlara teşekkür eden Halil İbrahim Bozkurt, " Her sene yapılan Ramazan ayındaki yemek ziyafeti gene aynı şekilde devam ediyor. Toplu iftarlarımız devam ediyor. Gelenlerden Allah razı olsun. Katılanlardan Allah razı olsun" dedi. Mehmet Karakobak da, " Bizim bu iftar yemeklerimiz geleneksel olarak devam ediyor. Ramazan da her gün bir evde verirler bunu. Ramazan dolayısıyla 30 gün burada her gün ayrı ayrı aileler verir yemeği. Ve de bu gelenekseldir. Yani yıllardan beri çocukluğumuzdan beri aynı şekilde devam etmektedir. Dedelerimizden gelenektir bizim bu böyle" diye konuştu. İlçe merkezinden gelen Salih Özkan ise, " Burhaniye den geldik, iftar yemeğine. Organizasyonu yapanlardan Allah razı olsun. Böyle şeyler çok iyi. Birlik ve beraberlik içinde hep beraber iftardayız. Allah kabul etsin. İftarımızı açtık" dedi.