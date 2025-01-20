Balıkesir’de Yeniköy gişeler mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında hız nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan tır çekicisi ve dorse yan yattı. Kaza sonrası tır sürücüsü itfaiye ekipleri çekiciden yaralı olarak, çıkarıldı ve 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olay; İstanbul-İzmir Otoyolu Yeniköy Kuzey Gişeler Bağlantı Yolunda meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Arama merkezine ihbarı sonucu İtfaiye ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında 31 KK 940 plakalı çekici ve arkasına bağlı 31 KK 307 plakalı dorsenin yol kenarı bariyerlerine çarparak yan yatmış olduğu gördüler. Ekipler araç sürücüsü H.Ş.’nin içerisinde yaralı vaziyette mahsur kaldığı çekiciden uzun uğraşlar sonrası olarak çıkardılar. Tırdan yaralı olarak çıkarılan H.Ş. 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.