Balıkesir’de yapılan bina temeli kazı çalışmasında yandaki binanın temelinde göçük meydana geldi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Atalay Caddesi üzerinde yapılan bir bina temeli kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Bina temeli kazımı sonrası kazı yapılan yerin yan tarafında bulunan bina cephesi bölümünde toprak kayması yaşandı. Binanın içinde bulunan oto yıkamada zeminde çatlaklar oluştu. Kısa sürede müdahale edilen olayda, güçlendirme çalışmaları yapıldı. Göçük oluşan alana ise beton atılarak güçlendirileceği belirtildi. Olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda polis, ambulans, itfaiye, UMKE ve AfAD ekibi sevk edildi.