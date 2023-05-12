Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ile tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin araç ve ikamet adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 530 adet tarihi eser ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesinde uyuşturucu madde ile kültür ve tabiat varlıkları ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ile tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 530 adet tarihi eser niteliğinde obje, 30 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 12 kök kenevir, 3 gram metamfetamin ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Olaylara karışan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.