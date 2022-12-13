Balıkesir’de jandarma ekipleri ayrı ayrı yaptıkları tarihi eser ve uyuşturucu madde operasyonlarında toplam 26 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri operasyonlarda 305 adet sikke, 400 litre kaçak içki ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri ayrı ayrı yaptıkları tarihi eser ve uyuşturucu madde operasyonlarında toplam 26 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri operasyonlarda 305 adet sikke, 400 litre kaçak içki ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 305 adet sikke ele geçirilirken,

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bin 404 adet sentetik uyuşturucu hap, 70 gram metamfetamin, 149 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 400 litre kaçak içki, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 48 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 25 şüpheli yakalandı.