Balıkesir’in Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde KOM ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 4 adet dedektör ele geçirildi.

Balıkesir’in Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde KOM ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 4 adet dedektör ele geçirildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bigadiç ilçesinde bir şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 1 adet arama Dedektörü, 1 adet detektöre ait Kulaklık, 43 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde çeşitli figürler bulunan metal obje, 25 adet sikke, 6 adet yüzük, 1 adet bilezik ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahsa “2863 SKM ” suçundan adli işlem yapıldı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespiti üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 550 adet sikke, 150 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet metal arama dedektörü, 1 adet hassas terazi ve 1 adet aydınlatma cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.