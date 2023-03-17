Burhaniye ilçesinde, 1908 yılında askerlik şubesi olarak yapılan, sonrasında ise değişik eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan tarihi bina Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi oldu. Önceki yıl Balıkesir Valiliği tarafından restore edilen iki katlı tarihi binanın üst katı kütüphane olarak kullanılırken, alt katında ise resim kursları açıldı.

Burhaniye’de Faruk Kızıklı İlkokulunun bahçesinde bulunan ve bir süredir boş olan tarihi bina Balıkesir Valili tarafından restore edilirken, Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Binanın üst katındaki kütüphane öğrencilerle dolup taşarken, alt katında ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce resim kursları açıldı. Tarihi binada minyatür kursu veren ressam Figen Köprülü, “Balıkesir Valiliği önderliğinde Burhaniye ilçemizde Halk Eğitimi Kurumu aracılığı ile bizi tahsis edilen, Faruk Kızıklı İlkokulu yanındaki tarihi binada minyatür sanatımızı icra etmeye başladık. Uzun yıllardır zaten minyatür eğitimi veriyoruz. Fakat bu özel bina da bize tahsis edildiği için böyle güzel bir yerde sanatımızı icra ettiğimiz için mutluyuz. Sayın valimize, kaymakamımıza ve kurum müdürümüze bize güzel merkezi armağan ettiği için, bu çalışma imkanlarını verdiği için kursiyerlerimiz ve kendim adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Burada çok da mutluyuz. İnşallah, sağlıkla huzurla uzun dönemlerde burada çalışmayı ve eserlerimizi sergilemeyi düşünüyoruz” dedi. İlkokulu okuduğu binada kursa katıldığını anlatan Sabriye Erdem de, “ Ben önce Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladıkları için. Şimdi bu okulun bize ayrıca bir hatırası var. Bu çocukluğumun okulu yani ilkokulu biz bu sıralarda okuduk. Şimdi yıllar sonra da minyatür sanatında buradayız. Bu ayrıca mutluluk veriyor bize."dedi.