Balıkesir’de su fiyatlarına yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim kararı alındı. Su tarifelerinde kademesine göre yüzde 10 ile yüzde 30 indirim kararı alınırken, üniversite öğrencilerine ise yüzde 50 indirim uygulaması başlatıldrı.

Balıkesir’de su fiyatlarına yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim kararı alındı. Su tarifelerinde kademesine göre yüzde 10 ile yüzde 30 indirim kararı alınırken, üniversite öğrencilerine ise yüzde 50 indirim uygulaması başlatıldrı.

BASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından su tarifelerde yapılacak indirim oranları belirlendi. Bu karar dahilinde; 1 kademe tüketimde yüzde 10, 2. ve 3. Kademe tüketimde yüzde 30 indirim uygulandı. Ayrıca öğrenci belgesiyle BASKİ’ye başvuran üniversiteliler suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecekken, sosyal yardım alarak geçimini sağlayan vatandaşlara da yüzde 20 indirim uygulanacak.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 3. Birleşiminde alınan kararlar doğrultusunda su tarifelerinde yapılan düzenlemeler belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul’da; öncelikle her ay TÜFE uygulaması ile fiyat güncellemesi yapılan su birim fiyatları 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren iptal edilerek TÜFE artış oranları artık faturalara yansıtılmayacak. Bu uygulamada abonelerin faturalarında geçen yıla göre oranlanırsa yaklaşık yüzde 85 oranında yapılan artış uygulanmayarak Balıkesir’de su birim fiyatı sabit kalacak. Böylece Balıkesir 30 Büyükşehir Belediyesi arasında, TÜFE zammını iptal eden 7 belediyeden biri oldu.

Üniversiteliye indirimli su müjdesi

Su tarifelerindeki kademe uygulamasında 1. Kademede abonelere 12 ton su imkânı sağlanırken bu oran 15 tona, 2. Kademede abonelerimize 24 ton su imkânı sağlanırken bu oran 30 tona, 3. Kademede 24 ton üzeri su imkânı sağlanırken bu oran 30 tona çıkarılarak kademe aralıklarında değişiklik yapıldı. Yapılan bu uygulama ile tüketim miktarlarına bağlı olarak düşük tüketimlerde yüzde 10 a kadar yüksek tüketimlerde yüzde 30 a kadar indirimin faturalara yansıtılması sağlandı. Ayrıca 3. Kademe su birim fiyatı ile 2. Kademe su birim fiyatı arasındaki yüzde 30’luk fiyat farkı 1 TL’ye düşürüldü. Öğrenci dostu şehir anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrenci belgesiyle BASKİ’ye başvuran üniversitelilerin, suyu yüzde 50 indirimli kullanabileceklerini müjdeledi. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışmadan vakıf ve yardım kuruluşlarından yardım alarak geçimini sağlayan vatandaşlara da yüzde 20 indirim uygulanacak. Suya indirim oranları meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edildi.

BASKİ 2019’dan bu yana 794 milyonluk hibe sağladı

BASKİ Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Performans Programının görüşüldüğü Genel Kurul’da kurumun çalışma yapısı konusunda meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Yücel Yılmaz, “BASKİ’nin parasının hiçbir şekilde Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmadığını ve yasal olarak da böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi. BASKİ’nin yapmış olduğu tahsilatlarla yatırımlarını gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Yılmaz; gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalarla göreve geldikleri günden bu yana kuruma 794 milyon liralık geri ödemesiz hibe ve teşvik kazandırdıklarının altını çizdi.

BASKİ suyu maliyetinden 6 lira aşağıda veriyor

Su yönetiminin çok hassas bir konu olduğunu, BASKİ’nin maliyetinin altında suyu satamayacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz; biz, Türkiye’ye örnek olacak işler yaparak BASKİ’yi yönetiyoruz. BASKİ tahsil ettiği su faturaları ile hizmet üretmesi gereken bir yapıdır. Allah’ın insana verdiği en büyük, ucuz ve doğal nimet sudur. Ama bunu kontrol edemezseniz suyun yokluğuna katlanacak hiçbir canlı yoktur. Vatandaşlarımıza şöyle bir tarife uyguladık. Buna da ilgili komisyon üyelerinin oy birliği ile karar aldık. Kararla; şehrin nüfus, sosyal yapı, ekonomisi ve benzeri hususları değerlendirerek iki ayrı bölgede iki ayrı tarife uygulaması yapmaktayız. Biz, 1. Kademeyi 15 ton olarak belirledik. Dört kişilik bir hanede aylık su tüketimi 9 ila 10 tondur. Balıkesir’deki vatandaşlarımızın yüzde 89’u ortalama 9 ton tüketmektedir. Bizim her yıl ve her ay su maliyetini hesaplamamız gerekiyor. Bu BASKİ’nin yasal bir görevidir. Şu anda 1 ton suyun maliyeti atık su bedeli hariç 17.54 TL’dir. Biz, 1. Kademede kalan 15 tona kadar su kullanan abonelerimize suyu, 1. Bölgede atık su bedeli hariç 11.71 TL, 2. Bölgede atık su bedeli hariç 9.88 TL’den veriyoruz. Böylece maliyetinin altında su arz etmiş oluyoruz. Balıkesir’deki vatandaşlarımızın yüzde 95’i 1. Kademe aralığında su tüketerek maliyetinin altında su birim fiyatından yararlanmaktadır” dedi.

Su tasarrufuna teşvik

Suda tasarruf sağlayanın az, aşırı tüketenin daha çok ücret ödediğini ifade eden Başkan Yılmaz “Suyu çok kullananlara fren yaptırdığımızı düşünüyoruz. Şehri rutin kullanma standartlarına ulaştırdık ve geleceğe umutla bakabiliyoruz. Bu şehirde kimse biri çok kullanıyor diye susuzluk çekmeyecek. Aralık ayındayız, hala yağmur yağmadı. Şu anda; Gönen’deki, İbirler’deki, Selimiye’deki, İvrindi’deki, Havran’daki su seviyelerini takip ediyoruz. Suyun iki maliyeti var; personel ve elektrik. Biz yer altı sularını kullanıyoruz. 960 köyümüzde depolara yerden elektrikle su çekiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. BASKİ ye kendi işi dışında belediyecilik adına tek bir iş yaptırmıyoruz” diye konuştu.

Balıkesir’in dağınık yerleşimi suyun maliyetini artırıyor

Genel Müdür İzzet Günal’da, meclis üyelerine BASKİ’nin 2023 Yılı Performans Programını ve bütçesini en ince detayına kadar anlattı. Suyun maliyeti ve gerçekleştirdikleri yatırımlardan söz eden İzzet Günal, Balıkesir’in geniş coğrafyası ve dağınık yerleşiminin suyun maliyetini artırdığını ifade ederek nüfusunun büyük çoğunluğunun bir yerde toplandığı illerle maliyet konusunda karşılaştırılmasının mümkün olamayacağını dile getirdi. Günal “Örnek verecek olursak nüfus yoğunluğunun il merkezinde toplandığı büyükşehirlerde 1 metre borudan yaklaşık 16 aboneye su hizmeti verilirken, şehrimizde bu oran 0.19 aboneye tekabül ediyor. Bursa’da 2.5 milyon insana 2 adet atık su arıtma tesisi ile hizmet verilirken, şehrimizde 1.2 milyon insana 32 adet atık su arıtma tesisi ile hizmet veriyoruz. Bu şebeke ağı ve tesis yapısı ile birim işletme maliyetlerinin 15 bin kilometrekarelik bir alanda hizmet ettiğimizi düşünürsek, şehrimizde suyun maliyeti yükseliyor” dedi.