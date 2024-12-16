Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi ortaklığında, "Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Mücadele" konulu bir panel düzenlendi. Panel, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir tarımın geleceği, organik gübre kullanımı, zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine biyolojik çözümlerin önemi ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi önemli konuların ele alındığı panelde, tarım ve çevre dostu yöntemlerin önemi vurgulandı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Balıkesir’de sürdürülebilir tarım ve biyolojik mücadele projelerinin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi: "Sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından biri, çevreye zarar vermeyen ve insan sağlığını tehdit etmeyen yöntemlerle tarım yapmaktır. Biyolojik mücadele, kimyasal ilaç kullanımını en aza indirerek, doğayı korurken, verimli tarım ürünleri elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, topraklarımızın sağlıklı bir şekilde korunması ve geleceğimizin güvence altına alınması, sağlıklı gıda üretiminin temelidir."

Alkan, Balıkesir’de gerçekleştirilen biyolojik mücadele projelerine dair bilgi vererek, biyolojik mücadelenin çevreye ve insan sağlığına olan katkılarının altını çizdi. Biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine de değinen Alkan, organik gübre kullanımının arttırılması ve çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Panelde, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Prof. Dr. Cem Özkan ve Prof. Dr. Tülin Aşkun gibi akademisyenler, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve biyolojik mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, tarımsal üretimde biyolojik mücadelenin kimyasal ilaçlara alternatif olarak nasıl uygulanabileceğini ve bu yöntemlerin çevre üzerindeki olumlu etkilerini tartıştılar.

Panelin sonunda, katılımcılar, tarımda biyolojik mücadele ve sürdürülebilirlik konusunda karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların aşılması için atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinliğe, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ın yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fatih Satıl, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Prof. Dr. Cem Özkan, Prof. Dr. Tülin Aşkun, TKDK İl Koordinatörü Murat Kar, İlçe Müdürleri, teknik personeller ve öğrenciler katıldı.