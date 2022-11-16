Yakalanan 15 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Şüphelilerin il merkezi ve Edremit’teki adreslerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 128 tabanca fişeği, 38 tüfek kartuşu, 15 cep telefonu, 15 sim kart, 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edilen 16 şüpheliye ait 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ile Edremit ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

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