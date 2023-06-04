Balıkesir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli branşlarda il birinciliklerinden Türkiye şampiyonalarına birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyesi ve Federasyonların işbirliğinde birçok spor faaliyeti gerçekleştirildi. Kentin spor turizmine ve ekonomisine de büyük katkı sağlayan etkinlikler birçok branşta Balıkesirlilere spor şöleni yaşattı. Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Okul Sporları Spor Tırmanış Gençler Türkiye Şampiyonası, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakaları, Halkoyunları İl Birinciliği ve Beach Volley U22 Türkiye Şampiyonası yoğun katılımlarla tamamlandı.

53 ilden yaklaşık bin 200 katılımcıyla tamamlanan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası müsabakaları Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Minikler Judo Türkiye Şampiyonası için ilimize gelen sporcularımızı 3 gün boyunca kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Judo branşında da böylesi güzel bir organizasyonun Balıkesir’de gerçekleşmesi büyük önem taşıyor. İnanıyorum ki dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları buradan çıkacak. Müsabakalardan önce şampiyonaya katılmak için Balıkesir yolunda trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Aksaray Gençlik Spor Judo Takımı antrenörümüz Abdülcelil Erbayram’a Allah’tan rahmet, sporcularımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç günün ardından müsabakalarda dereceye girenlere düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi.