Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Vetbüs ve Vetbülans ile sokak hayvanlarının yardımına yetişiyor. VETBÜS, bugüne kadar bin 939 sokak hayvanını tedavi ederken, 1.5 ay önce hizmete giren Vetbülans ise günde ortalama 9 vaka ile toplam 377 yaralı canın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp tedavi merkezine ulaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Vetbüs ve Vetbülans ile sokak hayvanlarının yardımına yetişiyor. VETBÜS, bugüne kadar bin 939 sokak hayvanını tedavi ederken, 1.5 ay önce hizmete giren Vetbülans ise günde ortalama 9 vaka ile toplam 377 yaralı canın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp tedavi merkezine ulaştırdı.

Sokak hayvanları için güvenli bir şehir oluşturma önemli adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde tüm canlıları kucaklayan, onların yaşam hakkına saygı duyan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi amacıyla Büyükşehir tarafından 1 Mart’ta devreye alınan mobil veteriner kliniği Vetbüs bugüne kadar bin 939 sokak hayvanına müdahale ederken; 1 Temmuz’da hizmete alınan tam donanımlı hayvan ambulansı Vetbülans günde ortalama 9 vakaya müdahale ederek toplam 377 canın yardımına koştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için 1 Mart’ta devreye aldığı mobil veteriner kliniği hizmeti veren Vetbüs, bugüne kadar bin 939 sokak hayvanına müdahale etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Balıkesir’i karış karış gezerek hizmet veren Vetbüs, gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi sağlık taramasından geçiriyor. Tetkik ve tedavi için veteriner ekibin hazır bulunduğu, ayrıca Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine de staj imkanı sağlayan Vetbüs, en ücra köşedeki sokak hayvanlarına dahi tüm klinik imkânları sunarken sahipsiz hayvanların rehabilitesi ile bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de mücadele ediyor. Balıkesir’de turlayarak hizmet veren Vetbüs’e vatandaşlar da sokaktan sahiplendikleri hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor.

1.5 ayda 377 can hayata tutundu

Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz’da hizmete aldığı tam donanımlı hayvan ambulansı Vetbülans ile de 7/24 kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak hayvanlarının imdadına koşuyor. Özel tasarlanmış yoğun bakım ünitelerinde ilk müdahaleleri yapılan sokak hayvanlarının Vetbülans aracılığıyla en yakın bakımevine ivedilikle ulaştırılmasını sağlanarak can kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Vetbülans, 1 Temmuz’dan bu yana 377 sokak hayvanına acil müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından Büyükşehir’e ait bakımevlerine götürülen sokak hayvanları sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ediliyor.