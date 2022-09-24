Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş yerinin önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş yerinin önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Kurtuluş Caddesinde bir iş yerinde G.G. henüz kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan G.G. olayın ihbar edilmesinden sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna alarak inceleme başlattı. G.G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.