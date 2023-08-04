Balıkesir’in Değirmenboğazı mevkiinde seyir halindeki tır henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı.

Olay, Balıkesir-Bursa karayolunda meydana geldi. Feyzeddin Akay idaresindeki 63 ADY 343 plakalı tır, Değirmenboğazı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, tırın römork kısmında bulunan kağıt balyalara sıçradı. Yoldan geçen sürücüler tarafından 112 Acil Servisine gelen çağrı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, tırda büyük hasar oluştu. Bir süre kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.