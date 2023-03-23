Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda düzenlenen ikinci el eşya mezatı yoğun ilgi gördü. Mezatta, bağlamadan resim çerçevelerine ve değişik giyim eşyalarına kadar yüzlerce ürün alıcı buldu.

İlçe Merkezindeki Şehit Turhan Bayraktar Kafeterya da Murat Aker’in sunuculuğunu yaptığı mezatta haftanın Salı günleri ikinci el ev ve giyim eşyaları satışa sunulurken, Cuma günleri de antikalar alınıp satılıyor. Mezat, Ramazan ayında da devam edecek. Mezada katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, sunucu Murat Aker, mezatların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Mezat sırasında, İllüzyonist İlkay Çiğdem’in gösterisi de ilgi gördü. Mezatı çok sevdiğini anlatan Şaduman Düzköy, “Burası insanlara bir kazanç kapısı. Hobi eğlence ve çok harika bir şey. Biz çok mutluyuz. Burhaniye’mize böyle bir şey kazandırdığı için Bayraktar ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi. Ayfer Kılıç da, “ Bize böyle bir imkan kazandırdığı için Ali Bayraktar’a çok teşekkür ediyorum. Bizim için hem eğlence oluyor. Hem de alıp satmak istediklerini getirip satıyorsun. Alıyorsun, beğeniyorsun. Burada çok güzel bir ortam var” diye konuştu. Murat Aker ise, “Biz mezadımızı her hafta Salı günü ve Cuma günü olmak üzere 2 kere yapıyoruz Burhaniye’mizde. Salı günü ikinci el mezatımız, Cuma günü antika mezatımız oluyor. Halkımız iştirak ediyor. Görüyorsunuz çok da yoğun bir iştirak var. Burhaniye insanı bunu çok beğendi. Çok sevdi. Çok acayip bir merak var. Alış verişlerimiz güzel. Mezatımız güzel gidiyor. İyi bir sosyalleşmemiz var Burhaniye’mizde. Herkes çok memnun. Bizde çok memnunuz. Yorucu oluyor ama, keyifli oluyor. Güzel oluyor. Devamını diliyoruz. İnşallah, güzel bir şekilde devam edecek. Ramazanda da devam edeceğiz. Ayrıca Ramazanda güzel etkinliklerimiz olacak. Hepimiz, bütün arkadaşlarımızı dostlarımızı bekliyoruz” dedi.