Balıkesir’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteorolojinden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.

Balıkesir’de güneşli havaların ardından hafta içinde beklenen sağanak yağış etkili oldu.

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