Burhaniye ilçesinde, Ramazan ayında ara verilen Sabah Namazı Buluşmaları başladı. Yeni Mahalle Camiinde gerçekleştirilen buluşma da, namaz sonrası zikirler çekilip dualar yapılırken, Müftü Mustafa Ali Işık’da sabah namazının önemi ve insan sevgisi konusunda vaaz etti.

Burhaniye’de Ramazan ayında ara verilen Sabah Namazı Buluşmaları tekrar başladı. Yeni Mahalle Camiinde sabah namazı Müftü Mustafa Ali Işık tarafından kıldırılırken, namaz sonunda zikirler çekildi ve tekbirler getirildi. Müftü Mustafa Ali Işık da sabah namazının önemi ve insan sevgisi konusunda vaaz etti. Sabah Namazı Buluşmasının ardından cemaate mercimek ve tavuk suyu çorba ikramı yapıldı. Cemaate teşekkür eden Müftü Mustafa Ali Işık, “Ramazan bitti. Bayramımızı yaptık. Şimdi Sabah Namazı Buluşmalarının ilkini yaptık. Okulların bitmesine kadar yazın başlamasına kadar devam edecek bu böyle. Allah’ın kulları sabah namazına gelecek. Şimdi ikramına geçtik. Hepimizi hepinizi Sabah Namazı buluşmalarına bekliyorum. Bu seher vaktinde” diye konuştu. İstanbul’dan gelen Kaan Tuna da, “İlk buluşmamıza katılmak nasip oldu. Çorbamızı içtik. Organizasyonu yapanlardan, buraya katılan cemaatimizden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Güzel bir uygulama. Diğer ilçelerimize, hatta ülke geneline diğer il ve ilçelere de yaygınlaşırsa gayet güzel olur. Böyle karşılıklı sevgi, saygı, anlayış içinde bereketli sofralar kuruluyor. İnşallah devamlı olur, kalıcı olur” dedi. Orhan ilker ise, “Cemaatin fazla olması tabi ki bizim hayrımıza. Allah, İnşallah daha bereketini artırır İnşallah. Daha hayırlara vesile olur İnşallah. Herkesin arkadaşların buna katılmasını istiyorum. Arzu ediyoruz. Rabbim günahlarımızı affeder İnşallah” dedi.