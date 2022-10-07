Balıkesir’de Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 3 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda 556 adet uyuşturucu hap ve kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

Balıkesir’de Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 3 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda 556 adet uyuşturucu hap ve kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışmalar neticesi; 1 araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada; 556 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yine Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 300 adet boş Makaron, 2 bin 800 adet dolu Makaron, 35 adet Puro, 25 kg kıyılmış Tütün ele geçirilirken, konu ile ilgili 1 şüpheli şahsa “5607 SKM ” suçundan adli işlem yapıldı.