Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize polisi 2 şüpheliye ait bir ikamette yaptığı operasyonda 9 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 12 bin 420 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize polisi 2 şüpheliye ait bir ikamette yaptığı operasyonda 9 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 12 bin 420 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Alkol, Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar neticesinde; 2 şüpheliye ait bir adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda 4 Adet sigara sarma makinesi, 9,5 kg kıyılmış tütün ve 12 bin 420 Adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.