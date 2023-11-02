Balıkesir’de polis ekipleri gece saatlerinde il genelinde "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik ’Huzur’ operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece 21.30-23.00 saatleri arasında "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktaları olmak üzere 88 ekip ve 283 personelin katılımı ile yapılan Asayiş, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminallerde ’Trafik ve Huzur’ uygulamasında; bin 295 şahıs sorgulanırken, hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. uygulama esnasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Trafik uygulamasında da bin araç denetlenirken, 78 Araç sürücüsüne toplam147 bin 898 TL tutarında idari para cezası uygulandı ve 12 Araç trafikten men edildi.