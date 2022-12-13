Balıkesir’de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 288 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 108 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin son 1 haftada ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 288 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 108 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla ,Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 288 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 108 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 25 adet ruhsatsız tabanca ve 285 adet fişek, 20 adet ruhsatsız tüfek ve 196 adet kartuş, 11 adet kurusıkı tabanca ve 60 adet fişek, 1 kilo 6 gram esrar maddesi, bin 3 adet sentetik ecza hap, 244 gram metamfetamin maddesi, 30 kök kenevir bitkisi, 27 gram skunk maddesi, 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.