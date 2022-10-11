Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında son 1 haftada toplam 199 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında son 1 haftada toplam 199 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son 1 haftada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde çeşitli suçlardan aranan toplam 199 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 25 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 146 adet fişek, 8 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 19 adet kartuş, 5 adet kuru sıkı tabanca, bin 192 adet sentetik ecza hap, 870 gram bonzai maddesi, 300 gram metamfetamin maddesi, 143 gram esrar maddesi, 31 adet extacy hap, 5 adet kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.