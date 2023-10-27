Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde genel güvenliğin sağlanması amacıyla 86 ekip ve 229 personelinin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda bin 509 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Milli Güvenlik, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda, merkez ve dış ilçelerde olmak üzere, il genelinde 86 ekip ve 229 personelin katılımıyla asayiş, trafik ve huzur operasyonları gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda bin 509 şahıs sorgulanırken, bir şahıs hırsızlık suçundan, 2 aranan şahıs yakalandı. Bir şahıs silahla tehdit suçundan, bir şahıstan, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirilerek ”6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

314 Umuma Açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal vb. muhtelif yerler denetlenirken, 548 Araç denetlendi. 36 araç sürücüsüne toplam 180.339 TL tutarında idari para cezası kesildi. 8 araç ise trafikten men edildi.