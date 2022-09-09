Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 11 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 2 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalanırken, 3 adet tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi.