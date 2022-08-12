Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde Huzur operasyonları nedeniyle, asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Asayiş operasyonlarında 33 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Trafik kurallarına uymayan sürücüler de idari para cezası uygulandı.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde Huzur operasyonları nedeniyle, asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Asayiş operasyonlarında 33 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Trafik kurallarına uymayan sürücüler de idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Dursunbey, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 7 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gönen, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 13 aranan şahıs, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince; İçişleri Bakanlığının “Önce Yaya Uygulaması” ve "Traktör Denetimi” talimatı gereğince toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik olarak, “Yaya Önceliği Denetimi” ve "Traktör Denetimi” faaliyeti yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda 102 araç kontrol edildi. yayalara yol vermeyen 10 araca 4 bin 39 TL idari para cezası uygulanırken, Trafik Timlerince mahalle yollarında tarım sezonunun başlamasından dolayı traktör kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla tarım aracı denetimi yapıldı. Yapılan denetim sonucunda; 941 tarım aracı kontrol edilerek, 14 tarım aracına 32 bin 263 TL idari para cezası uygulandı ve 6 tarım araç trafikten men edildi.