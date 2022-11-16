H.İ., yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manyas’ta, jandarmanın Yeniköy mevkiinde yaptığı yol kontrolünde, PKK/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu H.İ. yakalandı. Şahsın Suriye’de, 2010-2011 yılları arasında PKK/YPG terör örgütünün sözde asayiş biriminde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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Balıkesir’in Manyas ilçesinde, PKK/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

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