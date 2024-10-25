Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişi ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan 1 şahıs ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. A.H., M.H. ve B.B isimli şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.