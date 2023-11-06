Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yürüttüğü ormancılık faaliyetlerinde orman köylüsünü istihdam edilerek, köylünün bildiği işle kalkınmasını sağlıyor.

Ağaçlandırma, Silvikültür, Üretim, Nakliyat vb. Ormancılık faaliyetlerinde istihdam edilen orman köylüsü kendi mıntıkalarındaki ormanların sürdürülebilir yönetimine eşlik ederek gelir elde ediyor.

Bölge müdürlü 2023 yılında bugüne kadar orman köylüsüne Ağaçlandırma faaliyetlerinden 14 Milyon TL, Silvikültür faaliyetlerinden 71 Milyon TL, Üretim ve Nakliyat faaliyetlerinden 423 Milyon TL olmak üzere toplamda orman köylüsüne 508 Milyon TL aktardığını açıkladı. Bölge Müdürlüğü bu oranın, yıl sonuna kadar 750 Milyon TL’yi bulmasını beklediklerini ifade edildi. Ormancılık faaliyetleri istihdam ve gelir kaynağı olmaya ve orman köylüsünü yerinde kalkındırmaya devam edileceği de ifade edildi.