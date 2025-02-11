Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları, genç sporcuların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Balıkesir İl genelinde, Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde; Atletizm, Badminton, Basketbol, Bocce, Boks, Bilek Güreşi, Curling, Cimnastik, Dart, Dağcılık, Eskrim, Futbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Güreş, Hentbol, Judo, Karate, Korfbol, Kick Boks, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Softbol, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Wushu ve Yüzme gibi branşlarda gerçekleştirilen müsabakalara katılan sporcular, kendi kategorilerinde ferdi ve takım olarak İl Birinciliği unvanı için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları tamamlanan branşlarda derece elde eden sporculara, turnuvalar sonrası düzenlenen ödül törenlerinde madalya ve kupaları takdim edildi. Sezon sonuna kadar devam edecek olan müsabakalara gençlerin gösterdiği yoğun ilgi sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Okul Sporları İl Birinciliği ’ne gençlerimizin gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin sporla daha fazla iç içe olmalarını sağlamak, farklı branşlarda yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye teşvik etmek, bizim için en önemli hedefler arasında yer alıyor. Bu şekilde bizler de şehrimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmek adına gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Müsabakalara katılan tüm öğretmenlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.