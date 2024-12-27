Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni İsmail Yaşar, düzenlenen sürpriz bir törenle emekliliğe uğurlandı. Hem sevinç hem de hüznün bir arada yaşandığı törene okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okulun son günündeki derslerinde öğrenciler öğretmenlerini pasta sürprizi ile karşıladılar. Büyük şaşkınlık yaşayan Yaşar, ardından öğrenciler ile pasta kesti. Öğrenciler hüzünle değer verdikleri eğitimcinin elini öperek veda ettiler.

Merdivenlerden inerken çiçek ve konfeti atıldı

Okulun sevilen öğretmeni İsmail Yaşar için son dersinden sonra ise düzenlenen törende, Okul Müdürü Ayhan Çelik, yardımcıları Muhammet Çelik ve Behiye Etem ile öğrenciler, okulun üç katlı binasının tüm merdivenlerini doldurdu. Alkışlar konfeti ve çiçek yağmuru ile uğurlanan İsmail Yaşar, merdivenlerden indikten sonra duygu dolu anlar yaşadı. Okul çıkış noktasına geldiğinde ise gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler ve diğer eğitimciler Yaşar’ı yeni yaşamına büyük bir hüzün diğer yandan sevinçle uğurladılar. Yaşar, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Elimden geldiğince 43 yıl eğitim camiasına hizmet ettim. Çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Çok mutlu olarak ayrılıyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olmak isterdim” diyerek duygularını ifade etti.

Okul topluluğu, veda gecesinde plaket takdimde ederken, uzun yıllar boyunca emek veren İsmail Yaşar’ı son görev yaptığı okuldan teşekkür ederek onu coşkulu alkış, çiçek ve konfeti ile yeni yaşamına uğurladı.