Balıkesir’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim sezonu Okul Sporları faaliyetleri yaşanan deprem felaketi sonrası yeniden başlıyor.

Balıkesir’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim sezonu Okul Sporları faaliyetleri yaşanan deprem felaketi sonrası yeniden başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığın talimatı ile okul sporları ve spor faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediliyor. 6 Mart Pazartesi günü başlayacak Okul Sporları İl Birinciliği müsabakaları futsal, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, boks ve atletizm branşlarında başlıyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları müsabakaları merkez ve tüm ilçelerdeki okulların takımları farklı kategori ve branşlarda İl Birinciliği için yarışacak.

Okul Sporları; birçok branşta başvuruların ardından fikstür çekimi yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi sitesi duyurular sayfasında yayınlandı.

Faaliyetlerin aksamaması için Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinde bulunan okul sporları bölümünden fikstürler takip edilebilir. Web sitesinde spor faaliyetlerinin programları yayınlanacak. Ulusal spor faaliyetleri ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından planlanacak.