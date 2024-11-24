Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “24 Kasım Öğretmenlere Teşekkür Günü” programında öğretmenler, öğrencileriyle bir araya geldiler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ayhan Erden’in sahne aldığı program renkli görüntülere sahne oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “24 Kasım Öğretmenlere Teşekkür Günü” programıyla kutlandı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen programda müzik konseri de yapıldı. Genç sanatçıların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ayhan Erden sahne aldı. Müzik dolu bir akşamda buluşan öğretmenler ve öğrencileri gönüllerince eğlendi. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın öğretmeniyle buluştuğu etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

“Fedakâr öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler”

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Öğretmenler Günü’nde öncelikle; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Cumhuriyet devrimleriyle modernleştirilen eğitim-öğretim seferberliğimizin fedakâr öğretmenlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Savaştepe Köy Enstitüsü gibi aydınlanma yolculuğumuzun önemli merkezlerinden birine ev sahipliği yapmış Balıkesir’imizin, tüm öğretmenlerimizin müreffeh yaşam sürdüğü bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz. Devrimlerimizin ve Anadolu aydınlanmasının yol göstericileri olan; Başöğretmenimiz Atatürk’ün işaret ettiği laik ve bilimsel eğitim-öğretim esasıyla fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek için büyük bir özveri gösteren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz”

Öğretmenler ve öğrencilerin buluştuğu böyle güzel bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Balıkesir Kent Konseyi Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden “Sevgili öğretmenlerimiz sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Bizlerin yollarını aydınlatan, bizlere yol gösteren en kıymetlilerimizsiniz. En kıymetlilerimiz olan evlatlarımız sizlere emanet. Sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.