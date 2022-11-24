Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü törenle kutlanırken, tören alanına giren sokak köpeği de katılanları gülümsetti. Cumhuriyet Meydanındaki törenlerde alana giren sokak köpeği protokolün önünde yerini alırken ilginç görüntüler oluşturdu.

Burhaniye ilçesinde, Öğretmenler Günü törenle kutlanırken, tören alanına giren sokak köpeği de katılanları gülümsetti. Cumhuriyet Meydanındaki törenlerde alana giren sokak köpeği protokolün önünde yerini alırken ilginç görüntüler oluşturdu.

Burhaniye’de Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanında yapılan törenle başladı. Meydanda saygı duruşu yapılırken, alana giren sokak köpeği tören sonuna kadar alandan ayrılmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni anıta çelenk koyarken, saygı duruşundan sonra müzik öğretmeni Yasin Özkayaş’ın öncülüğünde İstiklal Marşı okundu. Bu arada tören alanına giren sokak köpeği ilginç görüntü oluştururken, izleyenleri gülümsetti. Cumhuriyet Meydanındaki törenlere, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, şube müdürleri Okan Günal, İzettin Zengin, Bülent Akmeşe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.