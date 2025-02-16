Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in önemli projeleri arasında yer alan Öğrenci Lokantası’nın ikincisi 17 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'dehizmete açılıyor. Adliye arkasında ki 5 okulda eğitim gören 1750 Ayvalıklı öğrenci, okullar kapanana kadar bu hizmetten yararlanmaya başlayacak.BALIKESİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Boğaziçi otelin alt katında açılan ve yüzlerce öğrencinin üç çeşit yemek ve yanında meyveyle birlikte 30 lira ödeyerek yararlandığı öğrenci lokantasının ardından ikinci öğrenci lokantası adliye arkasındaki okullar bölgesinde açılışı gerçekleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ikinci öğrenci lokantasının 17 Şubat'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Başkan Ergin, eğitim gören gençlere seslenerek; “Gençler 3 çeşit yemek ve meyve 30 Türk Lirası. Kent Lokantası Öğrenci Mutfağı, Adliye Arkası’ndaki Okullar Bölgesi’nde sizlere hizmet verecek. Türkiye’de ilkti, örnek oldu. Çocuklarımız için 2. Öğrenci Kent Lokantası Adliye Arkası Okullar Bölgesi’nde hizmete açılıyor. 5 Okul’daki 1750 Ayvalıklı Öğrencimiz için 3 çeşit Yemek ve Meyve 30 TL. Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, okula aç gitmesin, derslere aç girmesin diyedir bizim bütün mücadelemiz" dedi.