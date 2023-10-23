İvrindi ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokullarda gıda güvenliği ve hijyen eğitimi projesi başlattı. Gazi Evrenos İlkokulunda düzenlenen eğitimde, gıda güvenliği, obezite ve hijyen konularında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda mühendisi Aysu Erdem ve veteriner hekim Uğur Tarhal Gazi Evrenos İlkokulunda 3.Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere gıda güvenliği, obezite ve hijyen konularında bilgiler verildi. Slayt ve filmler eşliğinde verilen eğitim öğrencilerin ilgisini çekti. Anlatılanları can kulağı ile dinleyen öğrenciler, Aysu Erdem ve Uğur Tarhal’a teşekkür etti. Program sonunda öğrencilere ayran ikramı yapıldı. Eğitim programının diğer okullarda devam edeceği açıklandı. Eğitime katılan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi. Rukiye Karabıyık, “Gıdaları israf etmemeliyiz. Gıdamızın tarihi geçmemişse sokak hayvanlarına verebiliriz. Ve tarihi geçmemiş gıdaları tüketirsek daha iyi olur. Anlatılanlardan da çok iyi şeyler öğrendik” derken, İrfan Sıraç Çelebi de, “Gıdaları israf etmeyelim. Alacağımız şeyin tarihine bakalım. Bayat yemekler yemeyelim” diye konuştu. Cemile Zühre Korkmaz ise, “Bundan sonra gıdaları israf etmeyeceğim. İsraf edenleri uyaracağım. Kalan yiyecekleri saklama kabına koyup saklayacağım. Çok bilgilendik. Teşekkür ediyorum” dedi.