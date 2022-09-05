Balıkesir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen 1 milyon 678 bin ders kitabı ve 957 bin yardımcı kaynak kitap, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

Balıkesir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak gönderilen 1 milyon 678 bin ders kitabı ve 957 bin yardımcı kaynak kitap, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

Okullarda hazırlık çalışmalarında sona gelinirken yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplar, öğrencilerin sıralarında yerlerini almaya başladı. Balıkesir’de temel eğitimde 943 bin, ortaöğretimde ise 735 bin olmak üzere 1 milyon 678 bin ders kitabı ile; temel eğitimde 452 bin, ortaöğretimde ise 505 bin olmak üzere 957 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ders başı yaptıkları ilk gün teslim edilecek. Ayrıca bu yıl ilk defa yardımcı kaynak kitaplar da ders kitaplarıyla beraber 12 Eylül tarihinde öğrencilere verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptığı açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitapların okullara dağıtımının gerçekleştiğini söyledi. Gönderilmiş olan kitapların öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacağını ifade eden Ali Tatlı, gönderilen ders kitapları ve yardımcı kaynak kitapların dağıtımına hassasiyetle devam edildiğini ve yeni eğitim öğretim yılına güzel bir şekilde başlamak adına okullarımızda tüm planlamaların ve hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Müdür Tatlı okulları yerinde inceledi

Okullarda hazırlıkların aralıksız devam ettiği Altıeylül ve Karesi İlçelerini ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, devam eden eğitim yatırımlarını, inşaat ve bakım - onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Balıkesir’de yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçelerdeki okullarda yapım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sürerken donanım alt yapısı yenileme çalışmaları da devam ediyor. Altıeylül Fen Lisesi ile Karesi Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi ve İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezinde devam eden çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen Ali Tatlı yetkililerden bilgi aldı.

İyi bir eğitimin güçlü ve güvenli eğitim ortamlarında devam etmesinin önemini vurgulayan Tatlı, tüm ekiplerin sahada okullarımızda gerçekleşen hazırlıkları özveriyle takip ettiklerini; öğrencilerin yenilenen okullarında, depreme karşı daha güvenli, çevreci ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına sahip olacaklarını ifade etti.