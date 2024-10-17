Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sabahları okula giden öğrencilere “Günaydın Çorbası” ikram ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından başlatılan hizmet öğrencilerin yoğun ilgisi sayesinde aralıksız devam ediyor. Belediyenin sıcak çorba ikramı, hafta içi her sabah saat 07.00 itibariyle iki ayrı noktada gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, sabahları öğrencilerin daha sağlıklı ve zinde bir şekilde okula gitmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Günaydın Çorbası” ikramı devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilere, Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında hafta içi her sabah saat 07.00 itibariyle sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. Özenle hazırlanan çorbaları öğrencilerle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 10 gün önce başlayan bu uygulamasına ilgi de her geçen gün artıyor.

Öğrenciler uygulamadan memnun

“Günaydın Çorbası” ikramı başladığından beri her sabah sıcak çorbalarını içerek okula gittiklerini söyleyen Melike Bulat, “Güzel bir uygulama. Çünkü herkes okula kahvaltı yapıp ya da yemek yiyip gelmediği için iyi bir uygulama olmuş bence” dedi.

Öğrenciler için güzel bir hizmetin hayata geçirildiğini belirten Musa Kaan Kabak, “Her sabah geliyorum, burada çorba içiyorum. Bizim için güzel oluyor çünkü evde kahvaltı yapamıyoruz. Sabah kahvaltısı gibi güzel oluyor. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyorum, Allah razı olsun ondan. Hepimiz çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Okula aç gitmiyorum”

Sabahları öğrencilere çorba ikramının çok güzel olduğunu dile getiren Ege Erdem, “Sabahları çorba içmek ve içimizin ısınması çok güzel, aç gitmiyorum okula. Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ederiz” dedi.

Her sabah çorba ikramının çok güzel bir uygulama olduğunu belirten Bedirhan Ergün, “Her gün çorba dağıtılıyor. Biz de okula gitmeden gelip çorbamızı alıyoruz. Öğrenciler aç kalmıyor. Sabah okula gitmeden kahvaltı ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Başkanımız Ahmet Akın’a teşekkür ederiz”

Öğrencilere sıcak çorba ikramından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür eden Sosyal Bilimler son sınıf öğrencisi Beyza Nur Burmalı, “Ben bu uygulamanın öğrenciler için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğumuzun evde kahvaltı yapmaya çok vakti olmuyor. Dışarıda yiyecek şeyleri de bulamıyoruz. En azından sıcak bir şeyler giriyor midemize” ifadelerini kullandı.