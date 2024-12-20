Sağlık Bakanlığı tarafından, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğum oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapıldı. Toplantının başkanlığını Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin yaptı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcıları ile birlikte, normal doğum eylem planı kapsamında görev alan ilgili birim personeli katıldı.

Toplantıda, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızının sürdürülebilir seviyede tutulması adına yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca, doğum süreçlerinde sezaryen oranlarının azaltılması ve anne sağlığının korunması hedefiyle atılacak adımlar tartısıldı

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, toplantı sonunda, normal doğumun teşvik edilmesinin, sağlık açısından daha sağlıklı sonuçlar doğuracağına ve toplumsal faydaya katkı sağlayacağına vurgu yaptı.