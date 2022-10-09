210 sporcu MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Kent Konseyi Başkanı Doğan Ceylan tarafından sporculara ödülleri verildi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru’nda gerçekleştirilen yarışlarda, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 5. ayak yarışları, Balıkesir’in Gönen ilçesinde tamamlandı.

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