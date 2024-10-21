Dinkçiler Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Kalkındırma Güzelleştirme ve Kültür Derneği Başkanı Hanife Dikbıyık, MOR CEP KEN Tiyatro gurubunu Balıkesir’den 10 kadınla kurarak, tiyatro grubunu sahneye hazırlıyor. Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sergilenecek sürpriz tiyatro oyunuyla Balıkesirli sanat severlerle buluşmayı ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde de oyunu tekrarlamayı hedefliyor.

Dikbıyık, pandemi sürecinde Dinkçiler Mahallesi’nin sorunlarına yakından tanık olduğunu belirterek, “Bu nedenle Dinkçiler Yardımlaşma, Dayanışma, Kalkındırma ve Kültür Derneği’ni kurdum. 2022’de iki yıllık bir dernek olarak kültür yardımları ve destekleriyle kadınlar tiyatrosunu oluşturduk” dedi. Oyunun kadın sorunlarına yönelik bir tema taşıyacağını vurgulayan Dikbıyık, “Bu tiyatro, töre ve kadının toplumsal sorunlarını ele alacak” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’de Bir İlk

Dikbıyık, “Biz amatör bir tiyatro grubuyuz ve Balıkesir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Balıkesir’in kültür ve sanat tarihinde kadınların tiyatrosunu oluşturuyoruz” dedi. Türkiye genelinde de kadın tiyatrolarının az olduğunu belirten Dikbıyık, Balıkesir’deki tiyatro altyapısının henüz tam olarak gelişmediğini kaydetti. “Zaman içinde bu eksikliklerin, toplum örgütlerinin destekleriyle giderileceğine inanıyorum” diye ekledi.

Başkanlarımızdan Destek Bekliyoruz

Dikbıyık, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’den sanat için destek beklediklerini belirtti. Başkanlarımızın sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değeri ve desteği biliyoruz diyen Dikbıyık, bizlerde destek bekliyoruz diye konuştu.

Oyunculardan Umut Dolu Açıklamalar

Oyunculardan Sibel Çobanoğlu, projeye yeni katıldığını ve bu çalışmanın Balıkesir’in tiyatro eksikliğini gidereceğine inandığını ifade etti. “Balıkesir’in gözde yerlerinde olmayı umuyoruz. Bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum” dedi.

Aydan Yıldırım ise, “Balıkesir’de bir kadın tiyatrosu oluşumu gerçekten çok güzel bir şey. Kadınlarımızın da neler yapabileceğini göstereceğiz” diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Tiyatro grubunun tek erkek oyuncusu Mehmet Bülent Sağlam, oyunun kadınların yaşadığı sıkıntıları sahneye taşıyacağını belirtti. “Bu oyun büyük ses getirecek, çünkü kadınlar büyük sıkıntılar çekiyor. Hanife Dikbıyık hocamızın liderliğinde güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.