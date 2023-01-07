Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, takım çalışması dersinde BUBFA burada sloganı ile minibüs durağında düzenleme yaparken, iki de kitap dolabı koydu. Uluslararası Ticaret 3.Sınıf öğrencisi Seray Önal, Hatice Darıcı, Ahmet Can Koyuncu, Yasir Özlü ve Damla Kaynar’ın hazırladığı projeye Ören Mahalle Muhtarlığı da destek oldu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, takım çalışması dersinde BUBFA burada sloganı ile minibüs durağında düzenleme yaparken, iki de kitap dolabı koydu. Uluslararası Ticaret 3.Sınıf öğrencisi Seray Önal, Hatice Darıcı, Ahmet Can Koyuncu, Yasir Özlü ve Damla Kaynar’ın hazırladığı projeye Ören Mahalle Muhtarlığı da destek oldu.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 3.Sınıf öğrencilerinin dekan Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde kitapların ışığı BUBFA’yı gösteriyor adlı proje çerçevesinde Ören Mahallesindeki Beyaz Durak, baştan aşağıya boyanırken, banklar yenilendi, ışıklandırma yapıldı, 2 adet kitap dolabı konuldu. Duvarlara da posterler asıldı.

Projeden dolayı mutlu olduğunu anlatan Ahmet Can Koyuncu. “ Buraya kitap dolapları, küllük ve çöp kovası koyduk. Başarılı bir çalışma yaptığımıza inanıyorum” dedi. Hatice Darıcı da, “Bu projede benden başka 4 arkadaşımız daha çalıştı. Sayın Dekanımız Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan’ın öncülüğündeki takım çalışması dersinde bunları yaptık. Buradaki dolaplara Burhaniyelilerin sevdiği kitapları koyduk. Durağı ışıklandırdık ve boyadık. Duvarlarımıza posterler astık. Umarım beğenilir. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrencileri kutlayan Dekan Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da, projelerin devam edeceğini söyledi.