Balıkesir’de Milliyetçi Hareket Partisi’ne 500 yeni üye kaydedildi.

Balıkesir’de Milliyetçi Hareket Partisi’ne 500 yeni üye kaydedildi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ’MHP Bitmez’ temalı yeni üye katılım töreni yapıldı.

MHP İl Başkanı Yüksel üye katılım töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. "Altıeylül İlçe Başkanlığımız önemli bir etkinliğe imza attı. Bugün aramıza katılan arkadaşlarımız sadece MHP’ye değil, dualı bir teşkilata, dualı bir davaya katılmıştır. Bugün bizimle mücadele eden ağabeylerimiz, kardeşlerimiz binlerce şehidin kanıyla, binlerce gazinin alın teriyle yoğurulmuş bir davaya omuz vermeye geldiler. Ailenize hoş geldiniz. Bin yıldır ülkemiz üzerinde bir mücadele veriliyor. Bin yıldır bu ülkede Türklüğün varoluş mücadelesi veriliyor. Bin yıldır da bu mücadelenin içinde inanmış bir Türk Milleti var. Ve bugün bu mücadelenin başında "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" diyen bir Genel Başkan var. Hayatını davasına adamış, çizgisinden hiç sapmamış ve inanmış bir Genel Başkan var. İkbal kaygısı olmayan bir genel başkanımız olduğu için Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun."

Seçimlerde kapı kapı dolaşacağız

Başkan Yüksel konuşmasının devamında, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak hepinize sesleniyorum; ‘’MHP Bitmez’’ diyerek Balıkesir’de seferberlik ilan ediyoruz. Kapı kapı, ev ev, mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy dolaşacağız ve 20 ilçede üç hilalli sancağımızı sonsuza kadar dalgalandırabilmek için çalışacağız. Biz ülkücüler binlerce ağabeylerimizi şehit verdik. Biz onların emanetçisiyiz. Ömrünün yarısından fazlasını bu davaya adamış, işkenceler görmüş Başbuğ Alparslan Türkeş’in emanetçileriyiz. Bizler bu Cumhuriyeti kuran, bütün ülkücülerin bedenlerinde ruh bulan Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetçileriyiz. Biz bu vatanı karşılıksız sevenleriz. Sadece bu bayrak göklerden inmeyecek, bu ezan susmayacak ve bu topraklar düşman çizmeleriyle çiğnenmeyecek diye mücadele ediyoruz. Bu vesile ile Partimize katılan bir birinden kıymetli Balıkesirli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyor, hepsine teker teker hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyor, Sizleri Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Üye kayıt törenine Balıkesir İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski İl Başkanları, Mehmet Duran, Ahmet Yaraş ve Ercüment Ataç, Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan, 28. Dönem Milletvekili Aday Adayları Taha Tunus ve Tayfun Tursun, Altıeylül Belediye Meclis Üyeleri Özhan Pala, İlkay İnak, Uğur Güneri, Şerafettin Özdemir, 27. Dönem Milletvekili Adayı Rafet Çetinel ile birlikte Altıeylül İlçe Teşkilatı üyeleri katılım sağladı.