Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Plevne Mahallesinde devam etti.

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisinin gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba dağıtma geleneği Plevne Mahallesinde devam etti.

MHP Balıkesir İl Başkanlığının il genelindeki mahalle camilerinde sabah namazı sonrası çorba dağıtma geleneği Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesinde bulunan Plevne Camisinde devam etti. MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile sabah namazı sonrası cemaate çorba dağıtıldı. Çorba dağıtımı sonrası İl Başkanı Yüksel, Plevne Camii İmam hatibi Selehattin Gönül’e Plevne Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cevat Ata’ya ve Mahalle Sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.