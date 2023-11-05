Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karesi Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitim gören mantar üreticisi kursiyerlerine ücretsiz kompost dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karesi Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yürütülen kültür mantarı yetiştiriciliği kurslarında başarılı olup, üretime geçen 40 kursiyere uygulama yapmaları için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkalığının katkılarıyla 950 torba kompost ve 470 torba üst toprağı dağıtıldı. Eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler, kurs bitiminde ayrıca 150 torba daha tıbbi ve egzotik mantar kompostu tedarik edilecek.

Gerçekleşen programda Türkiye’de ilk defa İl Müdürlüğü koordinasyonunda kültür mantarı, arslan yelesi, hindi kuyruğu, maitake, reishi, shiitake, sarı istiridye ve pembe istiridye gibi tıbbi, egzotik ve fonksiyonel mantar çeşitleri hakkında verilen eğitimin önemine değinen İl Müdürü Erkan Alkan, verdiği desteklerden dolayı girişimci üreticiler adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Yapılan kompost dağıtımına İl Müdürü Erkan Alkan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, İl Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kaan Erözmen, teknik personeller ve üretici kursiyerler katıldı.