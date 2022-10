Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle İvrindi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir program gerçekleştirdi. Programda yeni devreye alınacak mamamatikler tanıtılarak yeni hizmete alınacak Edremit Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi’nin, ‘Bandırma Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi’nin ve merkeze inşa edilecek Hayvan Hastanesi’nin müjdeleri verildi.

Tüm canlıların ihtiyaçlarına cevap verecek bir şehir inşa etmek amacıyla birçok yatırım ve hizmeti hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sokaklarda yaşayan dostların güvenli, huzurlu ve sağlıklı olmalarına büyük önem veriyor. Şehrin dört bir yanına yerleştirilen beslenme odak noktalarından hayvan dostu otobüs duraklarına, can dostlara daha erişilebilir hizmet verebilmek amacıyla sağlık taramasından, aşılamalarına kadar çok sayıda hizmetin verildiği VETBÜS’e, yaralı sokak hayvanlarına yerinde acil müdahale ederek ulaşım esnasında oluşabilecek can kayıplarını minimuma indiren tam donanımlı “Veteriner Hayvan Ambulansı” VETBULANS’a kadar örnek olacak birçok hizmeti hayata geçirdi.

Mamamatikler devreye alınıyor

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde İvrindi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir program gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, günün anlam ve önemine yakışan bir hizmeti daha uygulamaya aldı. Doğa ve hayvan sevgisini bir araya getirecek olan projeyle, şehrin belirli bölgelerine mamamatikler yerleştirilecek. Geri kazanılabilir atıklarını mamamatiğe atan vatandaşlar hem geri dönüşüme katkı sağlayacak hem de karşılığında aldıkları mamalarla sokaktaki can dostları besleyecek. Geçtiğimiz yıldan bu yana, 5 bin 112 can dostarehabilitasyon hizmetini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 12 bin aşılama ve tedavi işlemi gerçekleştirerek doğal ortamlarına bırakılmalarını sağladı ve 714 can dostu sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

6 bin can dostu tedavi edildi

Can dostların beslenmesine katkı sağlamak adına ekipler ve vatandaşlarla birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke “İl genelindeki tüm beslenme odaklarına rutin periyotlarda mama desteği gerçekleştirdik. Bu çalışmaları daha etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla, Mutlu Patiler Projesi’ni faaliyete aldık, kısa sürede güçlü bir ekip olduk. Yakın dönemde faaliyete aldığımız VETBULANS’ımızı ile 7/24 esasıyla görev yaparak sadece 3 aylık süre içerisinde acil durumda olan bin 382 dostumuza müdahalede bulunarak güvenli bir şekilde bakımevlerimize sevkini sağladık. VETBÜS ile şehrimizi karış karış gezdik. Tedavi ihtiyacı olan 6 bin can dostumuza ulaştık.Bu anlamlı günde, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizimle beraber olanherkese teşekkürlerimi sunuyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın selamlarını ileterek, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Can Dostlarımızın yaralarınım sarıyoruz”

“Tüm Canlılara Koşulsuz Sevgi” sloganıyla büyük bir gayret ve özveri içerisinde çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan “Her geçen zaman çalışma heyecanımızı artırarak can dostlarımıza gösterilen sevgi ve şefkati güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 Ekim’de açılışını yaptığımız VETBÜS aracımızla Balıkesir’imizi karış karış gezerek; bizlerin yardımına ihtiyaç duyan tüm can dostlarımıza sevgimizi götürdük. Çalışmalarımızı geliştirerek hızlıca modern ve tam teşekküllü VETBULANS’ımızı hizmet yelpazemize dâhil ettik. Dostlarımızın yaralarını sardık. Çok üzüldüğümüz Marmaris ve Kepsut yangını gibi üzücü doğal afetlerde ekiplerimizle görev alarak sahra hastanesi kurduk. Zorlu şartlarda zarar gören canlılara nefes olarak umut olduk, yaraları sarmaya çalıştık. Bizler bu uğurda gayret ediyoruz, tek bir can için koşturuyoruz ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz” dedi.

Müjdeleri sıraladı

Ardından günün anlamına yakışacak müjdeleri sıralayan Küçükkaptan “Edremit ilçemizde inşaatı ve hazırlıkları biten, tüm körfez bölgesine hizmet vermek üzere tasarladığımız, tam donanımlı ‘Edremit Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi’mizin çok yakın bir zaman içerisinde açılışını yapacağız. Bununla beraber yine önümüzdeki yıl içerisinde Bandırma da ‘Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi’mizi bölgeye hizmet vermek üzere faaliyete alacağız. İl merkezinde tecrübeli veteriner hekim ve tekniker kadrolarıyla günün her saatinde hizmet verecek olan tam donanımlı ‘Hayvan Hastanesinin Projesi’ni hazırlamaktayız. Bir kaç ay içerisinde açılışını planlıyoruz, hayvan sever vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak olan ‘Gönüllü Barınağı’nı da faaliyete alacağız. Daha çok merhamet, daha çok sevgi ve şefkat adına çalıştığımız bu yolda bize destek olan tüm paydaşlara teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Programa katılım sağlayan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, 4 Ekim Hayvanları Günü’nün çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin programından mutluluk duyduklarını söyledi ve etkinliği hayırlı olmasını diledi.