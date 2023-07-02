Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl 5 olan mavi bayrak sayısı 7’ye çıkarken, mavi bayrakların göndere çekilmesi nedeniyle tören yapıldı. Öğretmenevleri Plajında düzenlenen törende mavi bayrak göndere çekilirken, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İleri Koordinatörü Doğan Karataş, Balıkesir’de 36 olan mavi bayrak sayısının 50’ye çıktığını anlattı.

Burhaniye’de, geçtiğimiz yıl 5 olan mavi bayrak sayısı 7’ye çıkarken, mavi bayraklar da törenle göndere çekildi. Öğretmenevleri Plajında düzenlenen mavi bayrak törenine, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları ve TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ile bazı daire müdürleri katıldı. Törende bir konuşma papan Doğan Karataş, Burhaniye’de 5 olan mavi bayrak sayısının 7’ye çıktığını anlatırken, Balıkesir’in de 36 olan mavi bayrağı 50’ye çıkararak rekor kırdığını anlattı. Karataş. Balıkesir’in Antalya, Muğla ve İzmir’den sonra 4’ncü sırada yer aldığını söyledi. Yapılan konuşmaların arından mavi bayrak göndere çekilirken, Doğan Karataş, Başkan Ali Kemal Deveciler’e bir tablo hediye etti. TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş konuşmasında, “ Bu gün hem çevre sorunlarına dikkat çekmek hem de yıllardır gelenek haline gelen mavi bayrağımızı göndere çekmek için bir aradayız. Dünya da en çok bilinen mavi bayrak çalışmaları, 1993 yılında Turizm Bakanlığımız nezdinde başlatılmış ve Turizm Bakanlığımızla birlikte o tarihten beri bu güne kadar geldi. Ve 1993 yılından bu yıla, sahip olduğumuz 550 mavi bayrakla gururla ifade etmek isterim ki, bu gün İspanya, ve Yunanistan’ın ardından Türkiye 3.sırada yer almaktadır. Balıkesir’de de bir rekor gerçekleşmiş, 36 olan mavi bayrak sayısı bu gün 50 bayrağımızın dalgalanacağı noktaya gelmiştir. Aynı zamanda güzel Burhaniye’mizde de bu sene 7 bayrağımızı dalgalandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Balıkesir, ayrıca 50 mavi bayrakla, tarihinde ilk defa Antalya, Muğla ve İzmir’in ardından tarihinde ilk defa 4.sıraya yerleşmiş, Aydın ilinin önüne geçmiş durumdadır” dedi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, “ Mavi bayrak sayımız 7 oldu. İnşallah, bir daha ki sezonda 10’a çıkarmayı düşünüyoruz. Mavi bayrakların 6 adedi halk plajlarında, birisi de Orient Otelde. 7 tane mavi bayrağımız var. Mavi bayraklar önemlidir. Turist açısından turizm açısından güvenli plaj demektir bu. Denizin temiz tutulması, plajların temiz olması ve temizlik açısından ne kadar fazla mavi bayrak olursa o kadar iyi olur. Şu anda Balıkesir’de mavi bayrakta 50’ye ulaştık. Balıkesir Türkiye’de dördüncü. Aydın’ın önüne geçmişiz. Antalya, Muğla ve İzmir’den sonra 4’ncü sıradayız. Balıkesir’de mavi bayrakları önümüzdeki yılarda daha da artıracağız. Burhaniye’miz için hayırlı olsun” dedi.