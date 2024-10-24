Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği ve İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi iş birliğiyle düzenlenen "Mahallede Köylerde Kültür Sanat Her Yerde" okul ziyareti etkinliği, sanat dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ilhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü S. Ebru Ekici ile birlikte okul yönetimi ve öğretmenler katıldı. Ayrıca, Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mualla Can, sanatçı Onur Yaman, BAFAT Halk Oyunları Ekibi ve derneğin seçkin sanatçıları, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında, Türk Süsleme Sanatları, Geleneksel El Sanatları, resim, müzik ve halk oyunları gibi çeşitli canlı performanslar sergilendi. Öğrenciler, farklı sanat dallarının zenginliğini keşfederken, geleneksel kültürün ve sanatın önemini bir kez daha anladılar.

Bu tür etkinliklerin, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten yetkililer, gelecekte de benzer projelerin devam edeceğini ifade ettiler. Sanatın, eğitimle buluştuğu bu tür organizasyonların, toplumda sanata ve kültüre olan ilginin artmasına önemli bir zemin hazırladığına dikkat çekildi.